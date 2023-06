Heldere ochtend en middag in Heumen

‘Toeris­tisch Bondsge­bouw’ in Druten moet ruime openings­tij­den hanteren, vindt de gemeente

Het toeristisch informatiepunt dat gepland is in het Bondsgebouw aan de Kattenburg moet ruimere openingstijden krijgen, zeker in de zomer. Dat zeggen burgemeester en wethouders van Druten. De gemeente gaat het gebouw huren van de eigenaar, de Stichting Bondsgebouw.