Het centrum van Malden moet véél groener en vriendelijker worden

Oude meisjes­school in Malden nog dit jaar plat voor sociale woningbouw

Nog dit jaar gaat de sloopkogel in het ongeveer honderd jaar oude Steenhuys aan de Rijksweg in Malden. Dat verwacht woningcorporatie Oosterpoort. Dat wil op de locatie een gebouw met 28 sociale huurwoningen bouwen. De inspraak is nu begonnen.