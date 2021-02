Het grote verdriet om overleden zoontje Youri (11): ‘De lege stoel zie je iedere dag’

Youri Mom uit Malden was een lieve ondeugende jongen, zeggen zijn ouders. Vol energie, altijd nadrukkelijk aanwezig. Had bij de politie gewild of iets met auto’s willen gaan doen als hij groot was.



Youri werd niet groot. In augustus 2014 werd bij hem een zeldzame vorm van botkanker geconstateerd. Op 13 maart 2016 overleed hij aan de ziekte, zijn ouders Natasja en Walter en broer Bryan (18) en zus Daisy (12) ontredderd achterlatend. ,,We kunnen nog wel lachen en genieten van dingen hoor’’, zegt Natasja. ,,Maar er is altijd die rauwe, zwarte rand.’’



Tijdens zijn ziekte startte Youri - samen met lotgenoot Dirk Wollenberg die van de ziekte herstelde - een actie voor de verkoop van de polsbandjes Kanjer met Lef voor de Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK). Ze zamelden dik 22 mille in en haalden daarmee uitgebreid de media.