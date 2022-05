Het verhaal van Julia (41): ‘Ik kan pas terug als we gewonnen hebben’

mensen uit oekraïneOVERASSELT - In Het Buitencentrum in Overasselt wonen ruim honderd Oekraïense vluchtelingen. Wie zijn zij? Dit is aflevering 10 in een serie.

Julia Goeljóék (41): „Mijn man Andrej en ik zagen de oorlog aankomen. De paniek sloeg bij mij pas toe op 26 februari, toen er in onze wijk Russische raketten op woonhuizen begonnen neer te komen.



Mijn vriendin Katja – zij woont vlak bij ons in Kiev en zit ook in Overasselt – belde om te zeggen dat ze ging vluchten. ‘Ik ga mee’, zei ik tegen haar, en begon thuis in het wilde weg allerlei onnutte zaken in te pakken, zo groot was de paniek.

,,Met zoontje Bogdan van 8, dochtertje Tanje van 5 en de twee honden gingen we op weg. Andrej ging niet mee, hij wilde blijven om Oekraïne te verdedigen. Vanwege zijn gezondheid is hij niet dienstplichtig, maar hij sloot zich als vrijwilliger aan bij de burgerdefensie.

Water uit een put

„Eerst wilden Katja en ik niet weg uit Oekraïne. We gingen eerst naar het platteland om daar te wachten tot het weer rustig zou zijn. Maar na een dag of tien begrepen we uit het nieuws dat we daar ook niet veilig zaten.



Dus trokken we verder, naar Vinnitsja, 270 kilometer van Kiev. Daar had de stiefvader van Katja een oud buitenhuisje, maar hij was overleden voordat de verbouwing af was.



Het was winter, er was geen stromend water, geen verwarming, je moest daar hout hakken voor de kachel en we haalden water uit een put ver van het huis om de kinderen te wassen en eten te koken. Niemand zou in dat huis zijn gaan zitten als het geen oorlog was.

Quote Kiev lonkt, maar mijn man, die ik dagelijks bel, zegt dat het risico van aanvallen nog steeds reëel is

Zaal vol veldbedden

„Dan maar naar Polen. Twee dagen reden we in mijn auto over een rit van normaal één dag, zo druk was het. We wilden in Polen blijven, maar we kregen geen aanbod voor onderdak.



We zaten in een zaal vol veldbedden tussen schotten waar je alleen zijdelings langs kon lopen. Toen het aanbod kwam om naar Nederland te gaan, namen we het aan omdat de dieren mee mochten.



Een autobus zetten ons af in Aalst. Daarna konden we door naar Overasselt. Hier zouden we in een afzonderlijk huisje terechtkomen, maar het werd een vakantiekamp.

Kiev lonkt

„Ik wil hier graag werken, maar wie neemt me als ik vanwege de kinderen alleen onder schooltijd beschikbaar ben? Kiev lonkt, maar mijn man, die ik dagelijks bel, zegt dat het risico van aanvallen nog steeds reëel is. Mijn werkgever in Kiev houdt zijn zaak voorlopig dicht. Dus kan ik pas terug als we gewonnen hebben.”

