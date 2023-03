Heumen is om: De Vuurvogel wacht niet de sloopkogel, maar een eerbetoon als ‘uniek’ monument

‘Unieke Vuurvogel verdient monumenten­sta­tus’

MALDEN - Het gebouw van de voormalige basisschool Vuurvogel aan de Veldsingel in Malden is uniek in zijn soort en ook belangrijk voor de structuur van de wijk Maldensveld. Het moet daarom niet plaatsmaken voor nieuwe woningen, maar als monument een nieuwe functie krijgen in de wijk.