Heumen krijgt zijn eerste hotel, bij de camping

Wooncorpo­ra­ties spreken bewoners aan op ‘verzorgde indruk’ van hun tuinen, maar wat is dat precies?

GROESBEEK/MALDEN - Het is zomer en het is droog. De tuin sproeien heeft weinig zin en bovendien moeten we zuinig zijn op water. Het groen wordt geel en binnenkort komen er dus weer meer klachten over overwoekerde, slecht onderhouden, vergeelde, tuinen. En de wooncorporaties, die doen er niks aan. Toch?

27 juli