Heumen treedt harder op bij productie drugs

De gemeente heeft de regels voor de aanpak van drugscriminaliteit aangescherpt. Of zoals burgemeester Marriët Mittendorff het zegt: ,,De regels zijn uitgebreider, eenvoudiger en strenger.” Heumen heeft de eigen maatregelen aangepast binnen de kaders die de wet Damocles biedt.



Mittendorff: ,,Tot nog toe werkten we met een puntensysteem: elke overtreding betekende punten erbij tot de maat vol was. Nu is het heel simpel: het (drugs, hennep of spullen voor productie RP) is er, of het is er niet.”



Drie maanden op slot

Bij overtredingen is het aan de burgemeester, verantwoordelijk voor de openbare orde, om tot sluiting over te gaan. Een woonhuis kan direct drie maanden op slot, een schuur of een andere ruimte waarin niet gewoond wordt een jaar. In buurgemeenten Mook en Middelaar en Berg en Dal worden dezelfde regels gehanteerd.



Mittendorff is blij dat de teugels worden aangetrokken. ,,Ook omdat mensen die in de hennepteelt stappen, al is het maar door een ruimte of een schuur te verhuren, vaak niet weten waar ze aan beginnen. Het lijkt zo simpel, zo makkelijk, zo ongevaarlijk. Maar de hennepteelt maakt gewoon onderdeel uit van een zwaar crimineel circuit. Zit je erin, dan kom je er niet meer uit. Het zijn mensen die niet terugdeinzen voor mishandeling of zelfs moord. Van deze strengere maatregelen gaat wat mij betreft dan ook hopelijk een waarschuwend effect uit.”