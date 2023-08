Heumen zoekt nieuwe docenten: aantal basisschoolleerlingen stijgt sneller dan aantal inwoners

Icoon in Petrusbasi­liek als eerbetoon aan Titus Brandsma

Titus Brandsma krijgt een eerbetoon in de Petrusbasiliek in Boxmeer. Een in de Verenigde Staten gemaakt icoon krijgt een plek in de kerk, nadat die komende woensdag door pastor Ben Wolbers is gewijd. Dat gebeurt heel zorgvuldig, om te voorkomen dat het werk beschadigd raakt.