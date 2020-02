Heumens college verder zonder wethouder Leo Bosland (GroenLinks)

MALDEN - Het Heumense college van burgemeester en wethouders gaat verder zonder wethouder Leo Bosland. Dat is de uitkomst van een crisis in de coalitie van CDA, VVD, D66 en GroenLinks die gisteravond tijdens de raadsvergadering tot uiting kwam.

Het was CDA-fractievoorzitter Rob de Graaf die aan het begin van de vergadering de bom liet barsten door het vertrouwen in coalitiepartner GroenLinks en wethouder Leo Bosland op te zeggen. In zijn verklaring zei De Graaf onder andere: ,,Sinds 1,5 jaar maakt het CDA deel uit van de coalitie. Wij zijn er altijd van uitgegaan dat coalitiepartijen op een inhoudelijke manier kunnen samenwerken en inhoudelijk hun gesprekken kunnen voeren. Wat dat betreft hebben wij geen vertrouwen meer in samenwerking met GroenLinks en stappen wij per direct uit de coalitie.”

Motie van wantrouwen

Direct na zijn verklaring gaven de wethouders Maarten Schoenaker - ,,Ik kan niet functioneren zonder de steun van mijn fractie” - René Waas (VVD) en Frank Eetgerink (D66) hun functie op. Zij meldden aan te zullen blijven tot hun opvolging geregeld is. Leo Bosland (GroenLinks) zei een vertrek te overwegen, maar eerst het verloop van de vergadering af te wachten.

Dat verloop liep voor hem negatief af. Het was Harry Smeets (VVD) die voorstelde om tegen beide wethouders - Schoenaker en Bosland - een motie van wantrouwen in te dienen. ,,We hebben te maken met een college waarin twee fracties niet samen kunnen werken. Dat betekent ook dat wanneer een van die fracties straks ontbreekt, er weer een werkbare situatie ontstaat.” De uitslag van de stemming onder de zeventien raadsleden sprak voor zich: nul raadsleden stemden voor het vertrek van CDA’er Schoenaker en dertien raadsleden stemden voor vertrek van Bosland.

Politieke keuze

Herman Katteler namens de fractie van DGH: ,,Feitelijk hebben wij te weinig achtergrondinformatie om tussen beide wethouders te kunnen kiezen. De keuze die wij gemaakt hebben, is dan ook uitsluitend gebaseerd op de wijze waarop wij denken dat de gemeente het beste bestuurd kan worden.”