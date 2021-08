Heumensoord is zo goed als klaar voor de opvang van de eerste Afghanen. En dit keer gaat het anders: ‘Rust en privacy, daar hebben wij het meest van geleerd’

Tenten heten anno 2021 paviljoens. Het verschil zit ’m in een wat dikker materiaal, legt Pauline van Schie uit, directeur opvang en begeleiding van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).



En zelfs aan kruipende kinderen en lokale zandhagedissen wordt nu op hetzelfde moment gedacht, zegt bouwmeester Derk de Vries van Defensie even later.



,,Een van de lessen van de vorige keer was dat kinderen onder de tenten kruipen, dus die moeten aan de onderzijde afgerokt zijn. Tegelijkertijd moeten we rekening houden met de natuurwaarden van dit gebied, zodat de zandhagedis nog steeds vrij kan migreren. Daarom blijven de onderste 5 centimeter van de rokken vrij.’’