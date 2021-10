Heumensoord: nog geen officieel verzoek tot langer verblijf Afghanen (maar dat gaat niet lang meer duren)

Groesbeek­se vrouw (55) krijgt straf voor aanrijden scootmobie­ler: maar slechts voorwaarde­lijk

27 september MALDEN - Een 55-jarige vrouw uit Groesbeek is wel degelijk schuldig aan het aanrijden van een man in een scootmobiel, op 4 september twee jaar geleden op de Rijksweg in Malden, maar het ongeluk wordt haar niet heel zwaar aangerekend.