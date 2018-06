Hond komt om bij uitslaande brand in Maldense tussenwoning

Jan en Sam zien het leven weer zitten door het Tweede Huis

2 juni NEDERASSELT - Hij had een fijn huurhuis in Nijmegen-Oost. Verdiende zijn brood als redacteur en tekstschrijver. Ja, eigenlijk had Jan Jacobs (57) een prima leven. Totdat hij door onder meer een onaangekondigde renovatie in conflict kwam met zijn verhuurder. Zijn huis werd afgesloten van gas, water en licht. 'Volkomen onleefbaar', omschrijft hij zijn situatie van toen.