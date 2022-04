Idee: kan de skeelerbaan in Heumen alsnog aangelegd worden?

Volgens Arts zou de baan relatief goedkoop een asfaltlaag kunnen krijgen als materieel wordt ingezet dat toch al in de buurt aan het werk is. Voor komend jaar staan er in de buurt onder meer onderhoudswerkzaamheden gepland aan de Vosseneindseweg en de Looistraat. ,,Als je de machines meteen ook naar de skeelerbaan aan de Maasstraat stuurt, bespaar je enorm veel kosten. Dan gaat het alleen om de uren en het asfalt zelf”, zegt Arts. Hij heeft de gemeente gevraagd uit te zoeken of zijn idee realistisch is.

Steenpuin

De skeelerbaan van 200 meter werd in 2009 al deels aangelegd als binnenring van een nieuwe natuurijsbaan. De Skate/skeeler- en Natuurijs Vereniging Heumen (SNH) verhardde de ring alvast met een lading cadeau gekregen steenpuin. Daarna werd het stil: het lukte de vereniging niet de benodigde 50.000 euro bij elkaar te krijgen om het werk met asfalt af te maken. Nadat vervolgens het aantal leden flink daalde, gaf de club de baan in 2019 terug aan de gemeente.

,,Formeel moet de vereniging het terrein, waar ook vervuilde grond ligt, opgeruimd en schoon opleveren”, zegt Arts. ,,Maar dat kost misschien wel een ton en van een kale kip kun je niet plukken. Dan komen die kosten van misschien wel een ton uiteindelijk bij de gemeente terecht. Dan zeg ik: kunnen we geen goedkope manier vinden om alsnog die skeelerbaan af te maken? Dat zou ook een stimulans voor de vereniging kunnen zijn, er is in de omgeving niets vergelijkbaars.”

Arts onderhandelt als verkiezingswinnaar momenteel over de vorming van een lokale coalitie en is kandidaat- wethouder. De kans is echter klein dat hij het onderwerp aan de gesprekstafel met PvdA en VVD in een coalitieakkoord probeert te krijgen: ,,Daar is het veel te specifiek voor. We willen een akkoord op hoofdlijnen.”