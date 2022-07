‘Ik heb zelfs gasten uit Israël. Ik maak Nederasselt wereldberoemd!’

Eerste Oekraïners mogelijk al deze week in Overasselt­se stacara­vans

OVERASSELT - Mogelijk al deze donderdag arriveren de eerste Oekraïense bewoners voor drie stacaravans aan de Tempelstraat in Overasselt. Het kan ook later worden: of en wanneer er vluchtelingen komen is moeilijk te plannen, zo blijkt.

30 juni