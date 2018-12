Inwoner Overasselt (68) in eigen huis gekneveld en overvallen

Verkeers­over­last Looistraat Heumen: voor maart duidelijk wat er gaat gebeuren

29 november HEUMEN - De eerste resultaten komen in december, maar voor maart moet echt duidelijk zijn wat er nodig is om de verkeersoverlast op de Looistraat in Heumen in te dammen. ,,Dat die overlast er is weten we. En dat die ernstig is onderkennen we. Vandaar dat we snel duidelijkheid willen hebben”, zegt wethouder René Waas van de gemeente Heumen.