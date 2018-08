Jean (16) uit Malden is wereldkampioen breakdance: 'Het is ongelooflijk'

Het dansen zit de Maldenaar, die half Cubaans is, in het bloed. Hij groeide op tussen de trommels en de salsamuziek. Op zijn negende koos hij toch voor breakdance, na het zien van een opreden op tv. Breakdance is sindsdien zijn leven. Hij danst tot wel 25 uur per week. ,,Ik wil er ook mijn beroep van maken en pas er mijn hele leven op aan. Ik let op mijn eten, zorg dat ik genoeg beweging krijg. Alles voor de sport.’’