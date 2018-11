Jerrycans met mogelijk drugsafval blijkt zelfgemaakt vlot

Voortaan samen koken in Overasselt

21 november OVERASSELT - De vraag was: wat willen jullie graag? Het antwoord: in ieder geval samen eten en graag ook samen koken. Het gevolg: een prachtige moderne keuken in een nieuwe aanbouw aan het verenigingsgebouw in Overasselt. Opening: 30 november, eerste kookworkshop: 19 december. Liefhebbers om er gewoon samen te koken en te eten, ze staan bij wijze van spreken in de rij.