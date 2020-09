Kapster in Malden besmet met corona: ‘Ik heb de afgelopen week 12 tot 15 klanten per dag gehad’

Van Zuid-Afri­kaans Pretoria naar 'eigenzin­nig' Heumen: ‘Het is jammer dat nog zo weinig mensen geloven’

27 augustus HEUMEN - Hermen Kroesbergen volgt dominee Derk Jan Deunk op in een protestantse enclave, in een katholieke regio. Hij is de nieuwe predikant in Heumen. Een bijzondere stap. Hiervoor werkte Kroesbergen in Pretoria.