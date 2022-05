Katja’s vader Nikolaj (70) lag lange tijd dood op straat in Irpin, niemand die hem veilig kon begraven

Ze is een van de duizenden Oekraïners die in onze regio verblijft, Katja Jelisejeva (45). Om precies te zijn in Het Buitencentrum in Overasselt, een tijdelijke opvang voor circa 140 vluchtelingen. Katja komt uit Kiev, maar is opgegroeid in Irpin, net buiten de stad. Welke gruwelen een oorlog met zich mee kan brengen – we stonden er afgelopen week in Nederland extra bij stil op 4 en 5 mei – ervaart Katja net als veel andere Oekraïense vluchtelingen nu persoonlijk. Anno 2022.