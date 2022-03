Kiezersclub staat alleen in ‘nee’ tegen Kanaalzone, tijdens verkiezingsdebat gemeente Heumen

Kerk van Overasselt wordt toch geen zendmast

OVERASSELT - In de H. Antonius Abtkerk in Overasselt komt toch geen zendmast van KPN. De gemeente Heumen verleent geen vergunning voor een installatie in het monument. Tegenstanders zijn opgelucht, het kerkbestuur is juist onaangenaam verrast.

23 februari