Kijkje nemen in felbegeerde appartementen kerk Heumen

Een van de bezoekers is Jully van Eck(23) uit Heumen. Ze woont nog bij haar ouders, maar wil dolgraag op zichzelf. ,,Ik heb al op 65 woningen gereageerd, maar ze gaan steeds aan mijn neus voorbij.” Ze volgde in november 2020 de laatste dienst van de Georgiuskerk , vertelt ze. Zo hoorde ze van de plannen voor woningbouw. ,,In januari 2021 was er een bijeenkomst van de gemeente en Giesbers, daarna heb ik meteen doorgegeven dat ik interesse heb.”

Dat lijkt een goede zet, want Peter van Praag kijkt voor de toewijzing van de appartementen in eerste instantie naar de mensen die zich als eerste aanmeldden. ,,En vanuit de gemeente is bepaald dat Heumenaren voorrang hebben.” De meeste vroege aanmelders komen ook uit Heumen, weet hij. ,,Want we hebben er nul lawaai over gemaakt.” Worden de woningen huur of koop? ,,Financieel maakt het mij niet uit. Maar ik merk dat er een voorkeur voor huur is.”