Konijn of puppy? Op tuinpad gevonden diertje zorgt voor veel discussie

In een tuin in het Gelderse Malden werd begin vorige week een pasgeboren dier gevonden met verwondingen. Volgens de vindster was het een puppy en ook de vrijwilligers van de Dierenambulance dachten dat het om een hond ging die in een kleed was gedumpt. De dierenarts van dierenopvang De Mère, waar het beestje naartoe was gebracht, zei dat het vermoedelijk een pitbulljong was. ,,Het is in ieder geval een pup.”