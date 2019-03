Maldenaar Shinshan overtuigend naar finale Holland's Got Talent

Concert Peter Mul: van Louisiana naar de Muse in Malden, eindelijk

7 maart MALDEN - Hij speelde in België, Duitsland en op veel plekken in Nederland, en in het heilige der heiligen, in Lafayette in Louisiana. Echter nog niet in Malden. Maar op zondag 10 maart maakt Peter Mul met Zydeco La Louisiane zijn debuut op het podium van De Muse.