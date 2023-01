Maldense goededoelenclub de Keilbout verhuist definitief naar Hoge Brug

MALDEN - Stichting de Keilbout in Malden verhuist definitief naar twee nieuwe locaties aan de Hoge Brug in Malden. De goededoelenclub gaat met zijn werkplaats en kantoor een gebouw delen met Kringloop Malden.

Daarnaast betrekt de Keilbout 200 meter verderop een loods waar spullen kunnen worden opgeslagen. Die ruimte is hard nodig, want de Keilbout verzamelt en repareert zaken als ziekenhuisbedden, medische apparatuur, tenten en kleding voor diverse arme landen. De werkplaats wordt met name gebruikt voor het opknappen van oud gereedschap dat ook naar goede doelen gaat.

Overschotje

De Keilbout meldde vorige week dat het haar kringloopwinkeltje ’t Overschotje aan de Ambachtsweg per 1 februari sluit. Ook verlaat de stichting daar de werkplaats, omdat ze vanwege tanende inkomsten de huur voor het pand niet meer kan opbrengen. Voorzitter Sjak Leydekker zei al nieuw onderdak op het oog te hebben en die mogelijkheid is nu zekerheid geworden. De Keilbout kan er permanent als huurder terecht.

,,We zijn straks alles bij elkaar maar 700 euro aan huur kwijt, inclusief de energielasten”, zegt Leydekker. ,,Dat is wel 500 euro minder dan nu, en dan reken ik de energie nog niet mee. Bovendien gaan we bij de werkplaats met vrijwilligers ook meehelpen bij het onderhoud aan het gebouw. Dat kan ons geregeld een flinke korting op de huur opleveren.”

Minder ruimte

De Keilbout heeft straks wel veel minder ruimte tot haar beschikking dan aan de Ambachtsweg. Ze gaat van 200 naar ‘maar’ 120 vierkante meter. Maar Leydekker ziet ook daar een oplossing voor. ,,De opslagloods is wel erg hoog, dus we kunnen er eventueel een verdieping in maken.”

Ook het opheffen van ’t Overschotje scheelt wat ruimte. Het winkeltje waar spulletjes verkocht worden waar de stichting niks mee kan, trok aan de Ambachtsweg maar weinig klanten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.