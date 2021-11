Maldense Intratuin-inburgeraars Maher en Mesaab: ‘Vluchten doe je niet voor het geld of de lol’

Politie prikt raak bij controle bedrijven in Malden: wietplanta­ge met bijna 600 planten ontdekt

MALDEN - In een bedrijfshal in Malden is een wietplantage ontdekt met bijna zeshonderd planten. Het pand werd door de eigenaar verhuurd aan een ander, meldt de politie. Het is niet duidelijk of er iemand is aangehouden.

14 oktober