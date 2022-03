Maldense jongeren verliezen woning door komst Oekraïners: ‘Waar moeten wij nu heen?’

Leerlingen redden Heumense kliko’s vol elektroni­ca van de verbran­dings­oven

Het is een actie die bijna vier weken moet duren, maar na amper twee schooldagen komen de oudste leerlingen van de Jorisschool in Heumen al om in het elektronisch afval (e-waste) van huishoudens in het dorp. De Dar kwam dinsdagochtend de eerste negen volle containers al legen.

16 maart