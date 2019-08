Man (40) uit Drachten vervolgd voor verspreiden naaktbeelden ‘gluursauna’ Nederasselt

NEDERASSELT - Een 40-jarige man uit Drachten wordt vervolgd voor het verspreiden van naaktbeelden gemaakt bij sauna Beauty en Oase in Nederasselt . De man wordt ervan verdacht beelden van naakte handbalsters in een sauna te hebben geüpload op een pornografische website

De eigenaren van de sauna, die aangemerkt werden als verdachten van heimelijk filmen, worden niet vervolgd.

Zeker honderd beelden

Op internet waren zeker honderd beelden van naakte bezoekers gekomen. Onder meer van de Oranje handbaldames. Vorig jaar ontstond hier veel commotie over. De beelden kwamen uit de kleedkamer van de sauna.

De opnames dateren uit juni 2016, zo blijkt uit opnames. In oktober 2016 werden de eigenaren gewaarschuwd dat er beelden uit hun sauna zichtbaar waren op internet. Hierop hebben ze de beveiliging van hun camerasysteem aangepast, zo meldt het Openbaar Ministerie.

Forum

Via een forum zou de man de beschikking gekregen hebben over de beelden. Vervolgens uploadde hij die. Wie de beelden in 2016 van de computer van de sauna heeft gehaald, is niet duidelijk geworden uit het onderzoek.

Zeven aangevers hebben door zijn toedoen moeten dulden dat naaktbeelden van hen op internet zijn verschenen, zo luidt het verwijt dat het OM de Drachtenaar maakt. Hij moet zich daarom verantwoorden voor de meervoudige kamer.

Geen heimelijk filmen

Van heimelijk filmen door de eigenaren van de sauna is dus geen sprake, zo is het oordeel. Aan de bezoekers werd in de kleedkamer namelijk met bordjes duidelijk gemaakt dat er gefilmd werd. In de beautysalon hing een verborgen camera en waren geen bordjes. Volgens de eigenaren hing die camera daar om helderheid te brengen in mogelijke discussies over grensoverschrijdend gedrag.

De zaak tegen de eigenaren wordt dus geseponeerd. De eigenaren hebben geen schuld aan de publicatie van de beelden op internet, zo oordeelt het OM. Ook zij zijn niet eerder met justitie in aanraking geweest en hebben ze veel reputatieschade opgelopen door de kwestie.