Man die zichzelf in gemeentehuis Heumen in brand wilde steken hoeft niet terug naar de gevangenis

Hospita stoomt jongere in Heumen klaar voor maatschap­pij

7 juni MALDEN - De gemeente Heumen zoekt inwoners die in hun huis een kamer willen verhuren aan een jongere die, omdat hij of zij 18 jaar of ouder is, niet meer in een jeugdzorginstelling kan wonen. De hospita stelt dan niet alleen de woonruimte beschikbaar, maar staat de jongere af en toe met praktische raad bij.