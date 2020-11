Man in de val gelokt met ‘date’ in Malden: jongens beroven hem van telefoon

Klinkt leuk, boeren de Maas over varen, maar zo'n pontje ligt er niet zomaar: ‘Palen slaan en stoepen leggen’

25 september GRAVE / NEDERASSELT - Het blijkt ingewikkelder dan het lijkt: boeren per pont de Maas over varen. De nieuwe veerdienst tussen Grave en Nederasselt zet waarschijnlijk vrijdag de eerste tractoren over. Maar, zegt de veerman tijdens de testvaart: ,,Het is wel een kunstje.’’