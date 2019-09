Man in scootmobiel gewond door botsing met auto in Malden

Bijzonder herden­kings­con­cert in sporthal Overasselt

2 september OVERASSELT - Bij alle evenementen de komende weken ter herdenking van operatie Market Garden zit ook een bijzondere muzikale gebeurtenis. In het kader van 'De tour of freedom in concert' geeft de fanfare Bereden Wapens van de Koninklijke Landmacht donderdag 19 september een bijzonder concert in de sporthal in Overasselt.