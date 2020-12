Man zwaargewond door auto die in brand vliegt na botsing tegen boom op A73

10.000 euro voor wie de Polo GTI van Autobe­drijf Derks terugvindt: ‘Die man moet gestopt’

3 december MALDEN - Sam Derks van Autobedrijf Derks in Malden heeft een beloning van 10.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt naar de man die na een proefrit een Volkswagen Polo GTI niet terugbracht. Een forse beloning voor een auto die volgens hem zo’n 18.000 euro waard is. ,,Maar het gaat me niet om het geld of die auto, die man moet worden gestopt.’’