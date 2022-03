Meer drugsdumpingen kosten Heumen tienduizenden euro’s

Dat is beduidend vaker dan het jaar daarvoor, toen er niet één keer een opruimactie moest worden gehouden. De toename is opvallend, maar wel in lijn met landelijke cijfers en signalen uit de regio. Uit eerder gepubliceerde politiecijfers blijkt dat het aantal dumpingen landelijk in de eerste helft van 2021 met 64 procent toenam. In de twee jaar daarvoor was er juist sprake van een aanzienlijke daling van zo’n 40 procent.