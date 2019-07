Metaalbedrijf claimt tevergeefs 25.000 euro van stelende ex-werknemer uit Malden

Camera’s

Het was zijn gokverslaving die de ex-werknemer er na een dienstverband van vijf jaar toe bracht om meermalen vaten met zink achterover te drukken en te verpatsen. Toen zijn baas lucht kreeg van de verduisteringen, liet deze bewakingscamera's plaatsen. Het duurde niet lang of hij zag met eigen ogen hoe de Maldenaar met een vorkheftruck naar zijn eigen auto stuurde, om daarin spullen over te laden. De gealarmeerde politie trof even later 136 kilo zink aan in de kofferbak.

Niet verwacht

Dat zijn baas de politie zou inschakelen, had de Maldenaar niet verwacht. ,,Wel dat hij me zou ontslaan. Dat vond ik niet erg. Ik wilde daar al langer weg. In die tijd dacht ik veel te licht over waar ik mee bezig was.” Dat de baas een paar duizend euro schade had geleden door de diefstallen, dat kon wel kloppen. Maar zeker geen 25.000 euro.



De officier van justitie berekende in de gauwigheid dat met twee diefstallen per maand en honderd kilo zink per keer in een halfjaar tijd voor 2.400 euro aan schade was veroorzaakt. ,,Dat kunnen ze dan wegstrepen tegen mijn laatste maandsalaris en de vakantiedagen, die ze nooit hebben uitbetaald’’, reageerde de verdachte. De politierechter bleek daar niet ongevoelig voor. ,,Uw ex-baas kan zijn vordering altijd nog via de civiele rechter op u verhalen.”