MeteoGroup: ‘Tornado begon in Nederasselt’

Een nieuw leven voor fameus Heumens witbier De Witte Raaf

11 juni HEUMEN / RHA - In de jaren 80 maakte Herm Hegger furore als bierbrouwer in Heumen. Zijn witbier Witte Raaf was legendarisch, maar werd na een overname door InBev in 1995 van de markt gehaald. Nu is het bier tijdelijk terug. Dankzij een samenwerking tussen Steve Gammage van de Bronckhorster Brewery uit het Gelderse Rha en Hertog Jan in Arcen. De verwachting is om 12.000 liter Witte Raaf te brouwen. Vooralsnog is het een eenmalig project.