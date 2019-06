Misdrijf of niet? Nog steeds onderzoek naar overleden vrouw (39) uit Malden

Heumen wil zelf windmolens bouwen en winst in de gemeente houden

7:00 HEUMEN - De gemeente Heumen gaat onderzoeken of het mogelijk is om zelf windmolens te bouwen langs de A73. De winst die zo’n windmolenpark oplevert, kan dan in Heumen blijven, zegt wethouder René Waas. ,,Daar kunnen we ons verenigingsleven extra mee steunen of we kunnen de stroomtarieven goedkoper maken. Zo ontstaat er wellicht meer draagvlak bij de inwoners.“