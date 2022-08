Mishandeling Malden: 38-jarige aangehouden voor belagen van zwaargewond geraakte vrouw

Buizerd Loedertje moet einde maken aan kauwen die woonwijk terrorise­ren: ‘Zijn een soort hangjonge­ren’

Loedertje is een woestijnbuizerd van 18 jaar oud. De roofvogel is de schrik van de honderden kauwen die de wijk Hoogenhof in Malden ‘terroriseren’. ,,Het zijn hangjongeren en Loedertje jaagt ze weg.”

4 juli