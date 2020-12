Na acht jaar sluit de gevluchte Eritrese Selam (29) haar zoontje Kapi (11) weer in de armen: ‘Er was zoveel stress, buikpijn, hoofdpijn en verdriet’

Toen Selam (29) Eritrea ontvluchtte, liet ze noodgedwongen haar zoontje Kapi (toen 3 jaar oud) achter bij haar ouders. Twee dingen waren haar duidelijk: de reis was levensgevaarlijk voor een jongetje van 3 én zij moest weg uit het land. Háár moeder huilde dag in, dag uit, want: wéér een kind weg. Naast Selam zijn ook haar broers en zussen op de vlucht geslagen: van Duitsland tot Zweden en Israël. Selam: ,,Mijn moeder was ziek van verdriet.”

Zij vluchtte moederziel alleen uit Eritrea, de grens over naar Ethiopië. En inderdaad: het was zelfs nog veel zwaarder en gevaarlijker dan ze vooraf had gedacht. Het is een oude wond die openrijt, zodra het woord ‘vluchten’ valt. Selam raakt zó geëmotioneerd, dat praten erover niet mogelijk is.