Natuurbrand bij zweefvliegveld Malden waarschijnlijk aangestoken

Sher­man-tank en WOII-truck pronken straks langs de Rijksweg bij Molenhoek

10 augustus OVERASSELT - Hij begint er weer op te lijken, de Sherman-tank die Lambert Bruijsten op zijn erf in Overasselt aan het opknappen is. En dat mag ook wel, want straks tijdens de herdenking van 75 jaar Market Garden in Heumen moet de tank een plek krijgen op het grasveld langs de Rijksweg N271, naast de ingang van landgoed Bergzicht De Raaf in Molenhoek.