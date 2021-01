Nijmeegse (19) nog vast voor voorbereiden brandstichting en opruiing tijdens rellen

Meerdere aanhoudingen niet uitgesloten

De politie is nog bezig meerdere deelnemers aan het gesprek op het sociale medium te identificeren en sluit in deze zaak meerdere aanhoudingen niet uit.



In totaal zijn vrijdag in de provincies Overijssel en Gelderland, door het Openbaar Ministerie Oost-Nederland, tien verdachten voorgeleid aan de rechter-commissaris in verband met de rellen van afgelopen week. In allebei de provincies waren dat er vijf. In Gelderland zagen naast de twee Nijmegenaren nog een volwassene van 34 jaar oud en twee minderjarigen, waarvan een 15-jarige is, de rechter.



In Overijssel ging het om vier minderjarigen en een volwassene in de leeftijd van 15 tot en met 43 jaar. Ze worden verdacht van opruiing, openbare geweldpleging, poging tot brandstichting en belediging.