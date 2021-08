Noodopvang Heumensoord toch niet helemaal klaar, twijfel of vluchtelingen vandaag kunnen komen

Wat er precies nog moet gebeuren is niet duidelijk, maar het gaat om dingen als een controle op brandveiligheid en het goed waterdicht maken van het verblijf. Verder worden er volgens de woordvoerder van het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) nog kamers ingericht en wordt de catering voorbereid. ,,Ook zoiets als wifi, dat willen we goed voor elkaar hebben. Mensen willen contact met het thuisfront. Er wordt nu keihard gewerkt om alles voor elkaar te krijgen. Wanneer, dat is omgeven met twijfel.”

Bruls over noodopvang Afghanen in Heumensoord: ‘Hier sta ik achter, tot mijn laatste snik’

Duizend evacués verwacht

Al sinds vanmorgen vroeg is er hard gewerkt op Heumensoord. De ene na de andere vrachtwagen, onder meer van de landmacht, arriveerde vanmorgen bij het terrein dat met dichte hekken afgeschermd is. Voor de ingang staan beveiligers.



Bij de noodopvang in het bosgebied aan de rand van Nijmegen is in totaal plaats voor zo’n duizend evacués, vandaag of morgen worden er zo’n 450 verwacht.