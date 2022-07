Officier twijfelt over misbruik kleinzoon (8) en vraagt vrijspraak: ‘Leven van cliënt helemaal naar de knoppen’

‘Chaos bij brug Grave is ongewenst, dit moet beter’

GRAVE/NEDERASSELT - Het moet snel beter met het overzetten van fietsers bij de brug over de Maas tussen Grave en Nederasselt. Dat zegt wethouder David Sölez. Sölez reageert daarmee op vragen over de chaos die er de afgelopen dagen bij de brug was.

23 juni