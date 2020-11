OM eist 30 maanden cel tegen rij-instructeur: ‘Verdachte verkrachtte leerlinge met verstandelijke beperking’

Vermoeden van wietkweke­rij leidt politie naar verboden wapens, vuurwerk­bom en drugs

7 oktober OVERASSELT - De politie heeft dinsdag in een auto een waslijst aan verboden spullen gevonden. Agenten hadden een tip gekregen dat in een woning in Overasselt een wietkwekerij zat en belden aan. In het huis vonden ze geen hennepkwekerij, maar in de auto van een verdachte wel verboden wapens, vuurwerk en drugs.