Ondanks ravage is eigenaar Peter opgelucht na plofkraak in Malden

De geldautomaat van ABN AMRO werd door de klap, die tot in Nijmegen en Molenhoek te horen was, weggevaagd. Maandag ging het personeel van het bankfiliaal in het gebouw 'gewoon' aan het werk. De medewerkers verwezen voor een reactie op de plofkraak door naar het hoofdkantoor.



ABN gaat binnenkort met Van Heijnsbergen om tafel. De bank wil de Maldense geldautomaat op dezelfde plek laten terugkeren. Maar is het nog verantwoord een pinautomaat te plaatsen in een pand waar - zoals in het geval van Malden - ook andere bedrijven actief zijn? De bank vindt van wel. ,,Je ontkomt er vaak niet aan in het centrum van een stad of dorp’’, zegt een woordvoerder. ,,Onze ervaring is dat juist automaten in het buitengebied kwetsbaarder zijn voor dit soort criminaliteit. Daders willen snel kunnen vluchten.’’