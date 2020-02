Onrust in Malden over plannen voor bouw honderden woningen, ‘zonder inspraak burgers’

De PvdA wil weten waar Heumenaren nieuwbouw willen en houdt een woonconfe­ren­tie

10 februari MALDEN - Op 20 februari neemt de Heumense gemeenteraad een besluit over nieuwbouw in de gemeente. De keuze: alleen voor de eigen inwoners of ook voor mensen buiten de regio? De PvdA vindt dat Heumenaren mee moeten kunnen denken over die vraag.