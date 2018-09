Ook derde verdachte (27) woningoverval op bejaarde in Malden blijft vastzitten

Jean (16) uit Malden is wereldkam­pi­oen breakdance: 'Het is ongeloof­lijk'

28 augustus MALDEN - Hij kan het nog nauwelijks geloven. Nooit eerder zette Jean Salazar Tavera (16) uit Malden, in de breakdancewereld bekend onder de artiestennaam bboy ShinShan, zo'n prestatie neer als afgelopen weekend. Tijdens de wereldkampioenschappen Streetdance in het Schotse Glasgow was het danstalent de grote winnaar op het onderdeel breakdance.