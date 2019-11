Op de rug van een paard is Tessa even niet gehandicapt

Een andere mooie foto van Tessa is het zwart-witportret dat sinds kort thuis in Overasselt aan de in de woonkamer hangt. Hij is gemaakt door Sacha de Boer. De oud-journaallezeres die tegenwoordig als fotografe werkt, nam in juni een dag de tijd om de mooiste hoek te vinden voor een foto van Tessa en een voor de fotosessie geleend paard. Het portret is onderdeel van Durf te dromen, een reizende foto-expositie die vanaf zaterdag is te zien in de Nijmeegse Sint Maartenskliniek.