Ophef om sloop woning van 11 jaar oud op kampje Malden: ‘Dit is pure treiterij’

Wat de situatie extra bijzonder maakt: het te slopen huis, het laatste in een rijtje van twaalf, is net als de andere huizen die er staan relatief jong; het werd gebouwd in 2008. Het ziet er van binnen en buiten nog heel redelijk en bewoonbaar uit. ,,Maar het staat al twee jaar leeg en er waren ook geen gegadigden voor”, aldus de woordvoerder. ,,De nutsvoorzieningen zijn al afgesloten. Volgens ons is er inmiddels sprake van verval. Bovendien willen we voorkomen dat de woning illegaal bewoond gaat worden.”