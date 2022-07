Overasselts seniorenkoor brengt de smartlap naar Hare Krishna tijdens jubileumtrip

Het is de meest bijzondere plek waar de leden ooit een show hebben gegeven, zegt bestuurslid Hennie van Lin. ,,Toen we vijf jaar geleden jubileerden hebben we wel in de kerk van een Frans nonnenklooster gestaan, maar dit is toch net wel wat specialer.”

Chateau

Van Lin en de zijnen, allemaal zestigplusssers, treden zondag op in Radhadesh Petit Somme, een chateau in de Ardennen dat is omgetoverd in onder meer een retraitecentrum en tempel van de religieuze Hare Krishna-beweging. ,,We zingen in de tuin. Die is echt prachtig, mensen krijgen er rondleidingen. In de tempel zélf zou een koor niet echt passen. Daar zitten voortdurend mensen Hare Krisha aan te roepen.”

Koorleden die het reisje naar het toeristische Durbuy voorbereidden, kwamen bij het chateau in gesprek met mensen van de tempel, en van het een kwam het ander, vertelt Van Lin. ,,Ze zijn echt heel aardig, en we gaan er ook in het restaurant eten. Dat is dan wel vegetarisch, natuurlijk.”

George Harrison

De koorleden passen niet alleen hun menu, maar ook het repertoire aan de omgeving aan. Een Hazes-kraker als Het laatste rondje zou op de serene plek niet gepast zijn. Op de speellijst staan nu nummers als Let it Be en The Rose. Ook gepast is My Sweet Lord van George Harrison: de ex-Beatle was lid van de Hare Krishna-beweging.

Het koor treedt zaterdag op straat in centrum van het Ardennenstadje op.