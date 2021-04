Plantenman Marco woest na dwangsom om karren die verkeerd staan: ‘Hoe diep kan de gemeente zinken?’

Zelfs het tuincen­trum is nu een uitje dit Paasweek­end: ‘Is nog lang niet zoals het was, maar voelt wel hoopvol’

4 april WIJCHEN / MALDEN – Zeg je ‘Pasen’, dan zeg je vaak ook: tuincentrum. Maar dit jaar is alles anders: ook hiervoor moet je (soms ruim van te voren) reserveren. Blijven de ware liefhebbers over? In Wijchen en Malden kochten mensen deze zaterdag vooral paasboeketten en zomerbloeiers. De drukte? Die is ‘beheersbaar’.