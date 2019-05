Plas doen blijft een probleem voor de mindervaliden in Heumen

Breakdan­cer Shinshan uit Malden wint opnieuw en mag naar finale in Parijs

27 mei TILBURG / MALDEN - Breakdancer Shinshan (Jean Salazar Tavera) uit Malden heeft zondag de Nederlandse voorronde gewonnen van Red Bull Dance Your Style. In 013 in Tilburg kreeg hij van de vierhonderd bezoekers de meeste stemmen. Daarmee heeft hij een plek veroverd in de wereldfinale in Parijs.